طقس الإمارات غداً.. صحو مع احتمال تشكل الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:34 والمد الثاني عند 02:58، والجزر الأول عند الساعة 20:27 والجزر الثاني عند الساعة 03:08.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14 والمد الثاني عند الساعة 22:56، والجزر الأول عند الساعة 16:27 والجزر الثاني عند الساعة 05:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 75 20

دبي 28 19 75 25

الشارقة 29 16 75 20

عجمان 24 20 80 40

أم القيوين 27 15 80 30

رأس الخيمة 28 15 75 25

الفجيرة 28 19 65 35

العـين 32 17 70 25

ليوا 31 17 85 20

الرويس 26 17 95 25

السلع 26 17 95 25

دلـمـا 24 20 95 35

طنب الكبرى / الصغرى 25 19 85 40

أبو موسى 25 19 85 45