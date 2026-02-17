"محمد بن راشد للإسكان" تنظم ملتقى متعامليها الأول خلال 2026

نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ملتقى متعامليها الأول لعام 2026 في مجلس حتا وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بما يسهم في تطوير الخدمات الإسكانية والارتقاء بتجربة المتعامل.

حصر الملتقى المدير التنفيذي للمؤسسة محمد حسن الشحي إلى جانب نخبة من القيادات الإدارية والفنية.

شكل الملتقى منصة تفاعلية للحوار البناء وتبادل الآراء وتضمن جلسة حوارية مفتوحة مع المتعاملين تم خلالها الاستماع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم ومناقشة عدد من المقترحات التطويرية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الإسكانية وتعزيز جودة الحياة ودعم المجتمع بما ينسجم مع رؤية المؤسسة في تحقيق الاستقرار الأسري وترسيخ نهج العمل التشاركي.

وأكد الشحي أن ملتقى المتعاملين يعكس التزام المؤسسة بتعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين وحرصها على الاستماع إليهم وإشراكهم في عملية تطوير الخدمات انطلاقا من إيمانها بأن آراءهم وملاحظاتهم تشكّل عنصرا أساسيا في تحسين جودة الخدمات الإسكانية والارتقاء بتجربة المتعامل.