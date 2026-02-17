مدافع شرطة دبي تستعد للإعلان عن ثبوت شهر رمضان من 7 مناطق

تستعد مدافع القيادة العامة لشرطة دبي للإعلان عن ثبوت الشهر الفضيل في إمارة دبي، من منطقة نزوى، بالإضافة إلى 6 مناطق أخرى، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بتحري هلال شهر رمضان.

وأوضحت شرطة دبي أنها شكلت طاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتوزيع مدافع الإفطار الثابتة التي ستكون متواجدة في 6 مناطق رئيسية على مستوى الإمارة والتي تشهد كثافة سكانية وسياحية، تتمثل في منطقة جي بي آر، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فيستفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور.

كما أنها أعدت 17 منطقة للمدفع الرحال الذي سيبدأ رحلة تنقله من بداية شهر رمضان من حدائق دبي، ثم ون اند اونلي زعبيل، يليه مجلس أم سقيم، ثم منطقة جي بي ار، وبعدها فندق باب الشمس، ثم فندق الميدان، يليه القرية العالمية، ثم فندق اتلانتس، ثم مجلس ند الشبا، وبعدها منطقة مرغم، ثم برج خليفة، تليها منطقة لهباب، ثم مجلس الخوانيج، بعدها مرسى بوليفارد، ثم منطقة الورقاء، يليه فيدا كريك هاربر، وأخيراً حديقة البرشاء.

ويمثل مدفع رمضان إرثاً وطنياً تعتز به شرطة دبي وتحرص على تطويره وإيصاله إلى مختلف مناطق الإمارة، حيث إنها تولي فعاليات مدفع الإفطار أهمية بالغة خلال شهر رمضان المبارك لما يمثله من إحياء للعادات والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية في مجتمع دولة الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن شرطة دبي تحرص على ممارسة تقليدها السنوي، الذي يزيد على 60 عاماً، في تنبيه الصائمين من سكان الإمارة بموعد الإفطار ومشاركتهم فرحتهم، مضيفة بذلك طابعاً مميزاً للشهر الفضيل على خلاف غيره من الشهور، بواقع 35 طلقة لكل مدفع في رمضان والعيد كذلك، حيث تكفي لأن يقوم كل مدفع بإطلاق ذخيرتين عند ثبوت رؤية هلال رمضان، وأخرى طيلة أيام الشهر الفضيل إيذاناً بموعد الإفطار، إلى جانب واحدة عند إعلان أول أيام عيد الفطر، واثنتين مباشرة بعد صلاة العيد احتفالاً بقدومه.