سعود بن صقر يستقبل القنصل العام للمملكة العربية السعودية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية الدكتور مشعل بن أحمد الغامدي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات.