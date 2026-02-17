"تنفيذي الشارقة" يعتمد بدء دراسة مشروع "التاكسي الجوي"

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وفي بداية الاجتماع، رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات وكافة المسلمين والمسلمات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في الشهر الفضيل ويتقبل فيه الأعمال الصالحة.

وناقش المجلس مجموعة من الموضوعات العامة المتعلقة بسير العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية، ودورها في تحقيق رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير العيش الكريم ودعم الأسرة الإماراتية، اعتمد المجلس الدفعة الأولى لعام 2026م من مستحقي الأراضي السكنية والاستثماريّة، والبالغ عددهم 1200 مستفيد، توزعوا على كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وبلغ عدد المستفيدين من الأراضي السكنية 490، بينما بلغ عدد المستفيدين من الأراضي الاستثمارية 710 مستفيد.

واعتمد المجلس البدء بدراسة مشروع وسائل النقل الجوي الحديث التي تشمل الأجرة " التاكسي الجوي " والشحن في إمارة الشارقة، حيث يأتي المشروع ترسيخاً لمكانة الشارقة كمركز رئيسي للربط الجوي بين المدن، وبما يتماشى مع التوجهات العالمية في الاستدامة والتقنيات المستقبلية وبالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين.