"الموارد البشرية لحكومة دبي" تحدد ساعات العمل في رمضان

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحديد مواعيد العمل الرسمي في الجهات الحكومية بالإمارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 ه هجرية، في خطوة تعكس حرص حكومة دبي على تعزيز جودة الحياة وترسيخ التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، تزامناً مع (عام الأسرة).

وبموجب التعميم، تكون ساعات العمل من يوم الإثنين إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، فيما يكون الدوام يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، بما يتيح الموظفين مساحة زمنية أوسع لقضاء أوقاتهم مع أسرهم والمشاركة في الأجواء الرمضانية والاجتماعية.

كما يتيح القرار للجهات الحكومية تطبيق نظام الدوام المرن خلال فترة الحضور الصباحية، بما يمكن الموظفين من بدء العمل بين الساعة السابعة والعاشرة صباحاً مع استكمال عدد ساعات العمل الرسمية، إلى جانب إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد للموظفين الذين تسمح طبيعة مهامهم بذلك بما يعادل يومين في الأسبوع لكل موظف، وهو ما يسهم في دعم استقرار الاسرة وتعزيز الترابط المجتمعي خلال الشهر الفضيل.

وأكدت الدائرة أن هذه الإجراءات تعكس نهج حكومة دبي في تبني سياسات عمل مرنة تراعي احتياجات الموظفين وأسرهم، وتدعم رفاههم النفسي والاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والسعادة الوظيفية واستدامة الأداء المؤسسي.

كما أشارت إلى ضرورة قيام الجهات الحكومية بتحديد ساعات العمل للموظفين العاملين بنظام المناوبات أو المرتبطة وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية ويضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.