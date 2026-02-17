رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء جمهورية اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأكدا حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف هذه الشراكة لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أهمية العمل من أجل تسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية لمصلحة السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.