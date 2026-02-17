مكتوم بن محمد يقدّم الشكر لخالد البستاني: أسهم في تأسيس منظومة ضريبية ريادية

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الشكر والتقدير لخالد البستاني على مسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء والإنجاز على مدى 45 عاماً في العمل الاتحادي، التي أسهم من خلالها في تأسيس منظومة ضريبية ريادية من خلال إدارته للهيئة الاتحادية الضرائب منذ تأسيسها، مؤكداً سموه أن مسيرة الإنجازات مستمرة في الإمارات برؤى قادتها، وعبر تمكين كفاءاتها من أبناء الوطن في كافة المجالات.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خالص الشكر والتقدير للأخ خالد البستاني لمسيرته الوطنية الحافلة بالعمل والعطاء والإنجاز على مدى 45 عاماً في العمل الاتحادي، أسهم من خلالها في تأسيس منظومة ضريبية ريادية من خلال إدارته للهيئة الاتحادية للضرائب منذ تأسيسها. نثمّن جهوده وإخلاصه للوطن، ونتمنّى له التوفيق في مرحلةٍ جديدةٍ من حياته».

وأضاف سموه: «نتمنّى التوفيق للأخ عبدالعزيز الملا في مهامه الجديدة مديراً عاماً للهيئة، لديه مسؤولية كبيرة في ترسيخ ريادة المنظومة الضريبية في الإمارات وضمان تفوّقها. مسيرة الإنجازات مستمرة في الإمارات برؤى قادتها وعبر تمكين كفاءاتها من أبناء الوطن في كافة المجالات، ويبقى الوفاء والامتنان لكل من أعطى وأخلص واجتهد وصان الأمانة».

