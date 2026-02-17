جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تكرّم الفائزين بمسابقة الأعمال التوعوية والترويجية

كرّمت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي الفائزين في مسابقة الأعمال التوعوية والترويجية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم، مساء أول أمس، في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

حضر حفل التكريم رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة في الجائزة، مبارك القصيلي المنصوري، ورئيس لجنة مسابقات الأعمال التوعوية والترويجية، عثمان الحسيني، وعدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي.

وشهد الحفل تكريم الفائزين ضمن فئة «أفضل مؤثر محلي في مجال الزراعة»، حيث فاز بالمراكز من الأول إلى الثالث، على الترتيب، كل من أحمد علي الحفيتي، وإيمان سالم مجيغير، ومروان المزروعي، تقديراً لإسهاماتهم في نشر المعرفة الزراعية وتعزيز الممارسات المستدامة عبر المنصات الرقمية. كما تم تكريم الفائزين ضمن فئة «أفضل مؤثر محلي في مجال الثروة الحيوانية»، حيث فازت بالمركز الأول أمل عبدالله الحمادي، والثاني سرور عبدالواحد ظلام، وفي فئة «أفضل فيديو ترويجي - فئة الأفراد والشركات الإعلامية»، فاز بالمركز الأول صابر عبدالعزيز الراشدي، والثاني فلاح عبدالله النقبي، فيما فاز بالمراكز من الأول إلى الثالث في فئة «أفضل فيديو ترويجي للتميّز الزراعي - فئة طلبة الجامعات» على الترتيب بخيتة علي المنصوري، واليازية محمد العامري، وسارة قران المنصوري، كما تم تكريم بدور أحمد الفروة لفوزها بجائزة «أفضل تغطية توعوية للمهرجانات والمسابقات المصاحبة».

وأكد مبارك القصيلي المنصوري أن الجائزة تُمثل منصة وطنية رائدة لتحفيز الابتكار وتشجيع التميز، وتسهم في إبراز النماذج الملهمة التي تقدم محتوى نوعياً ومؤثراً يعزّز من مكانة القطاع الزراعي، ويشجّع على تبني أفضل الممارسات والتقنيات الزراعية الحديثة.