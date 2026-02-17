انطلاق «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي» 22 أبريل المقبل

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تنظيم الدورة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي»، خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل المقبل، في مركز أدنيك العين.

وتتبنى الدورة الجديدة شعار «منصة إماراتية زراعية شاملة.. نحو استدامة مجتمعية وابتكار عالمي»، لتعكس في مضمونها توسّعاً استراتيجياً يشمل كل حلقات سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من تمكين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية (أصحاب الحلال) بصفتهم حجر الأساس في الإنتاج المحلي، وصولاً إلى تعزيز شراكات بين كبرى الشركات الوطنية في قطاع الصناعات الغذائية لضمان استدامة الإمداد.

كما يولي الحدث أولوية قصوى لتمكين الشباب وروّاد الأعمال لقيادة دفة الابتكار الزراعي، والاحتفاء بالدور الريادي للمرأة الإماراتية في القطاع، فضلاً عن إشراك المجتمع بكل فئاته لترسيخ ثقافة الاستدامة والإنتاج والاستهلاك المسؤول.