تطوير خدمة «مدينتي» لتمكين الأفراد من المشاركة في تعزيز المظهر الحضاري بدبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات و«دبي الرقمية» تطوير خدمة «مدينتي» ضمن تطبيق «دبي الآن»، بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي، بهدف تمكين الأفراد من التواصل السريع مع حكومة دبي، والإبلاغ عن الملاحظات والمشكلات في ما يتعلق بالبنى التحتية، كالطرق والممرات والمرافق العامة، بسهولة وفاعلية، وذلك في إطار التزامها توظيف الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع تقديم الخدمات وتعزيز جودة الحياة، من خلال دعوة كل أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

يأتي تطوير هذه الخدمة انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم، وتماشياً مع أهداف اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، وهي اللجنة التي تشكلت بقرار من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في سبتمبر 2025.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أطلقت خدمة «مدينتي» في عام 2007، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي المتميز لمدينة دبي، وتعزيز الشراكة المجتمعية، والإسهام في الحفاظ على مظهر المدينة الحضاري كجزء من استراتيجية دبي للمدينة الذكية والمستدامة، وذلك من خلال تمكين سكان وزوار دبي من الإبلاغ بسهولة عن الأضرار المتعلقة بالبنية التحتية ومرافق النقل العام في الإمارة، ومنها الأضرار المتعلقة بحرم الطريق والأرصفة، ومظلات الحافلات، وإشارات المرور، واللوحات الإرشادية وغيرها من مرافق البنية التحتية.

وقد بلغ إجمالي عدد البلاغات والملاحظات التي تلقتها خدمة «مدينتي»، منذ إطلاقها في عام 2007 حتى نهاية عام 2025، أكثر من 300 ألفاً و624 بلاغاً، كما كانت الهيئة قد أعلنت توفير الخدمة من خلال المتحدث الآلي «محبوب» في تطبيق «الواتس أب»، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة 2024-2030، وتحقيق غاياتها المتمثلة في «الجاهزية للمستقبل»، والتحول إلى هيئة رائدة قائمة على البيانات، وتطوير بنية تحتية تكنولوجية مرنة، بما يعزز من مكانة دبي كمدينة ذكية ومستدامة.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، أن تطوير خدمة «مدينتي» يأتي في إطار التزام حكومة دبي تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للإمارة، من خلال تمكين أفراد المجتمع من الإبلاغ عن الملاحظات والمشكلات في الشوارع والأماكن العامة بسهولة وفاعلية.

وأضاف الطاير: «يمثل توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي محوراً رئيساً في تطوير خدمة (مدينتي)، حيث تسهم هذه التقنيات في تحسين تجربة المتعاملين، ورفع دقة وسرعة معالجة البلاغات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة، ويجعل الإنسان في صميم عملية التطوير، مؤكداً أن تطوير الخدمة ينسجم مع أهداف اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، ومع خطة دبي الحضرية 2040، من خلال دعم الجهود الرامية إلى معالجة الظواهر غير الحضارية، والحفاظ على جمالية المدينة وتناسقها البصري، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة سكان وزوار إمارة دبي».

وأكد مدير عام «دبي الرقمية»، حمد عبيد المنصوري، أهمية دور أفراد المجتمع في دعم جهود الحكومة من خلال يقظتهم ومشاركتهم في الإبلاغ عن أي ثغرات أو مشكلات قد تؤثر في البنى التحتية والمرافق العامة.

وقال: «نحن في (دبي الرقمية) نواصل العمل مع شركائنا في تطوير كل الحلول التقنية والقنوات التي تسهّل على الأفراد التواصل مع الحكومة لحظة بلحظة، وفي هذا السياق تأتي خدمة (مدينتي) التي تدعم أهداف اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، ولكي تظل المدينة الأكثر تألقاً وبهاءً».

وأضاف المنصوري: «هذه الخدمة أصبحت اليوم جزءاً من التطبيق الموحد لخدمات الأفراد في المدينة (دبي الآن)، وباتت في متناول الجميع على مدار الساعة، وندعو كل من يعيش على أرض دبي للاستفادة منها ومن بقية الخدمات على تطبيق دبي الآن، ونؤكد أن الجهات الحكومية ستكون على أتم الجاهزية للتجاوب مع ملاحظات الجمهور، انطلاقاً من مبدأ الشراكة والفريق الوطني الواحد».

من جانبه، أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، وبالتعاون مع شركائنا في (دبي الرقمية) والجهات الحكومية المعنية، ندعم المبادرات التي تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز المظهر الحضاري لمدينة دبي. ويشكل تمكين أفراد المجتمع من الإبلاغ عن الملاحظات عبر خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتسريع الاستجابة ورفع كفاءة العمليات، حيث يجسد هذا التكامل بين الجهات الحكومية منهجية العمل الموحد التي تقوم عليها دبي، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر استدامة في العالم».

بدوره، صرّح مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «يمثّل تطوير خدمة (مدينتي) خطوة مهمة في تعزيز شراكة المجتمع مع الجهات الحكومية للحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي».

