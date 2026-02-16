حاكم الشارقة: "خورفكان ستتحول إلى مدينة محاطة بغابات من الأشجار"

كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الخط المباشر"، عن خطة عمل جارية لتحويل مدينة خورفكان إلى مدينة محاطة بغابات من الأشجار، التي ستميزها بارتفاع نسبة الأكسجين في هوائها النقي وانخفاض ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الإلكترونات الموجبة التي ستمنح أهل المدينة الشعور بالراحة والهدوء.

وزوّد سموه أبناءه محبي زراعة الزهور بمعلومات قيّمة حول كيفية زراعتها بداية من اختيار التربة المناسبة وكيفية الحصول عليها، وكمية الضوء اللازمة وطريقة تنظيمها، وكذلك موعد تقليم الأشجار قبل شهر مارس.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة إن" الحديث عن الزراعة والزهور يثير شجوننا، فشجرة الورد شجرة حساسة جداً، وإذا زرعناها في تربة بها قليل من الرمل فسيؤثر هذا على شكل الوردة التي تنبت في قمتها، لأن هذا الجذر حساس والمفروض ألا يجف؛ فإذا جف سيظهر الخلل في الزهرة، وتنمو ملتوية أو معكوفة أو شكلها ناقص؛ والسبب في ذلك هو التربة، وأفضل مكان للحصول على تربة مناسبة هو أقدام الجبال تحت السفوح؛ حيث يوجد الطين الخالص الآتي من الجبل بدون رمل، ونحن عندما نزرع الزهور نضع لها مظلات مصنوعة من القماش تتخللها فتحات لمرور الشمس، لتحصل الزهور على نصف تظليل وليس تظليلاً كاملاً، وبهذه الوسيلة نتمكن من تمرير الضوء على الزهور دون تسليط أشعة الشمس عليها، ونحن ننصح من يريد زراعة الزهور في بيته الحصول على الطين الخالص من أقدام الجبال، وكذلك وضع مظلات بالطريقة التي شرحناها لضمان مرور الضوء على الزهور وتجنيبها أشعة الشمس الحارقة، كما يجب تقليم الزرع قبل دخول شهر مارس؛ فالورد لا ينمو على الجذر الصلب وإنما يزهر على الفروع الغضة الجديدة ".

وتحدث سموه عن شجرة القصد وقال إن" شجرة القصد هي شجرة كبيرة شوكية كثيفة ومعمرة تتميز بفروعها المتداخلة وأوراقها الصغيرة، ويصل ارتفاعها إلى مترين، وتعيش في الصحاري والمناطق الجافة وتتحمل ظروف المناخ القاسية، وثمارها صغيرة كروية لبيّة تتحول من اللون الأخضر إلى الأحمر عند النضج وتؤكل، ويطلق عليها في بعض الدول "العَوْسَج"، وكانت موجودة في منطقة المدام حيث يوجد سيح يسمى "سيح القصد"، ونحن لدينا ذكريات جميلة في الطفولة مع هذه الشجرة، حيث كنا نجمع ثمارها الحمراء لذيذة الطعم ونأكلها؛ وكنا نتنافس مع الغربان لأنها أيضاً كانت تقطف هذه الثمار اللذيذة، ولقد أخبرتهم بمكان أنا أعلم أنه يضم أشجار القصد وقلت لهم أن يبحثوا فيه، وعندما ذهبوا وجدوا الأشجار ميتة، فطلبت منهم أن يحضروا لي من الرمل الموجود هناك، وزرعته ولكنه لم ينبت شيئاً، وبعد ذلك كنت في طريقي إلى البديع وقبل الدخول إلى الشارع الرئيسي رأيت بالمصادفة شجرة من بعيد وعرفتها؛ وطلبت منهم التوقف فوراً، وبالفعل وجدنا أنها شجرة القصد، وبحمد الله أخذت منها أقلاماً لزراعتها ولكنهم قالوا لي أنها يابسة ولن تصلح؛ ولكن بفضل الله استخدمنا هرمونا يسهم في النمو ونجحت الزراعة، وأصبحت لدينا في المشتل جميلة وبفروع لينة ومتمايلة ومثمرة، والحمد لله مشتل قصر البديع عامر بملايين الأشجار المختارة، لدرجة أن كل البلديات تأخذ منه الشتلات؛ وذلك لأن مشاتل البلديات أصبحت لا تكفي".

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: " نحن الآن نعمل على زراعة جبال خورفكان، حيث تقوم شركات مختصة بعمل حفر في الأرض عند مجاري الوديان الهابطة من الجبال بحيث تُصَب هذه المياه في الحفر التي حفرتها الشركة والتي سنزرعها بالأشجار لترتوي بها؛ وذلك بدلاً من أن تهبط المياه في الوديان الكبيرة وتُصَب في البحر، وبإذن ستتحول مدينة خورفكان إلى مدينة محاطة بالغابات من الأشجار، وهذا سيميزها بارتفاع نسبة الأكسجين في هوائها النقي وانخفاض ثاني أكسيد الكربون، وكذلك زيادة الإلكترونات الموجبة التي تمنح أهل المدينة الشعور بالراحة والهدوء ".