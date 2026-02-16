«سالك» تطبق جدول رسوم جديد للتعرفة المروية في رمضان.. فترات مجانية يومية قبل الصباح

أعلنت شركة «سالك» المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، سالك عن تطبيق تعرفة مرورية خاصة بشهر رمضان المبارك 2026، تتضمن تعديلات على رسوم العبور عبر البوابات خلال فترات الذروة وخارجها، بهدف تحقيق انسيابية الحركة المرورية ومراعاة خصوصية الشهر الفضيل.

وبحسب التعرفة الجديدة، سيتم احتساب الرسوم من الاثنين إلى السبت بواقع 6 دراهم خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً، أما خارج أوقات الذروة (من 7 صباحاً إلى 9 صباحاً ومن 5 مساءً حتى 2 بعد منتصف الليل) فتبلغ الرسوم 4 دراهم، في حين يكون العبور مجاناً خلال الفترة الليلية المتأخرة من 2 صباحاً حتى 7 صباحاً.

أما يوم الأحد (باستثناء العطلات الرسمية والفعاليات العامة)، فستكون الرسوم 4 دراهم خلال ساعات الذروة من 9 صباحاً إلى 5 مساءً، وكذلك 4 دراهم خارج أوقات الذروة من 7 صباحاً إلى 9 صباحاً ومن 5 مساءً حتى 2 بعد منتصف الليل، بينما يستمر الإعفاء من الرسوم خلال الفترة من 2 صباحاً إلى 7 صباحاً.

وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص «سالك» على توفير مرونة أكبر للسائقين خلال الشهر الكريم، ودعم إدارة الحركة المرورية بما يتناسب مع تغير أنماط التنقل ومواعيد العمل.