«باركن»: بدء تطبيق تعرفة المواقف العامة بمدينة دبي الملاحية برسوم تصل لـ 32 درهماً

أعلنت شركة "باركن" عن تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة مدينة دبي الملاحية، برسوم تبدأ من درهمين لمدة نصف ساعة، وتصل إلى 32 درهماً لمدة 14 ساعة، ووفرت اشتراكات شهرية تبدأ من 315 درهماً، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم إدارة المواقف وتسهيل حركة المركبات في المناطق الحيوية بإمارة دبي. وأوضحت أنه تم تحديد هذه المواقف الجديدة ضمن الرمز(321F)، كما تم تركيب ووضع لوحات إرشادية واضحة لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة.

التعرفة بالساعات

وأوضحت أن التعرفة الجديدة للمواقف المشمولة في تلك المنطقة يتم تطبيقها خلال ساعات العمل المحددة من 8 صباحًا حتى 10 مساءً، من يوم الاثنين إلى يوم السبت.

وتبدأ التعرفة بسعر 2 درهم للنصف ساعة، و4 درهم للساعة و8 دراهم لساعتين، و12 درهم لثلاث ساعات، و16 درهم لأربع ساعات.

أما بالنسبة للمدد الأطول، فتبلغ التعرفة 20 درهم لخمس ساعات، و24 درهم لـ 6 ساعات، و28 درهم لـ 7 ساعات، وتصل إلى 32 درهماً لمدة 14 ساعة.

الاشتراكات الشهرية

ووفرت "باركن" أسعار اشتراكات متنوعة للمواقف العامة في منطقة مدينة دبي الملاحية، لتلبية احتياجات الموظفين والزوار على المدى الطويل، وتشمل خيارات الاشتراكات "اشتراك شهري بقيمة 315 درهماً، وثلاثة أشهر 840 درهماً، وستة أشهر 1680 درهماً، وسنوي 2940 درهماً"، وتهدف هذه الخيارات إلى توفير مرونة أكبر للمستخدمين وضمان سهولة توفر المواقف في المنطقة الجديدة.