لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة تعتمد 76 مليون و974 ألف درهم لسداد مديونية 141 حالة من الحالات المعروضة عليها

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 76 مليون و974 ألف درهم، لسداد مديونية 141 حالة من الحالات المعروضة عليها.

وأكد رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة راشد أحمد بن الشيخ، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (30) مبلغ 76 مليون و974 ألف درهم، لسداد مديونية 141 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.

وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة (30)، بلغ مليار و430 مليون و747 ألف و153 درهم، وبلغ مجموع المستفيدين 2932 مستفيداً.