"الوطني للأرصاد" يحذر من نشاط رياح مثيرة للغبار والأتربة

حذر المركز الوطني للأرصاد، من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، اليوم الاثنين، وهي رياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3000 متر على بعض المناطق الساحلية والداخلية

وذكر المركز أن طقس اليوم الاثنين، مغبر إلى غائم جزئياً أحيانا، ً وتظهر السحب شرقاً ، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطب ليلا وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية ، والبحر شديد الاضطراب ، يصبح مضطرب إلى متوسط الموج ليال في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان

وتوقع المركز ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء، وحالة الطقس غائم جزئياً ومغبر نهاراً خاصة شرقا مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية، والرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا