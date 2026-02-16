مكتوم بن محمد يثمِن مسيرة خالد البستاني: "أسهم في تأسيس منظومة ضريبية ريادية"

شكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المدير العام السابق للهيئة الاتحادية للضرائب، لمسيرته الوطنية الحافلة بالعمل والعطاء والإنجاز على مدى 45 عاماً في العمل الاتحادي. كما تَمَنّى سموه التوفيق لعبدالعزيز الملا في مهامه الجديدة كمدير عام للهيئة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خالص الشكر والتقدير للأخ خالد البستاني لمسيرته الوطنية الحافلة بالعمل والعطاء والإنجاز على مدى 45 عاماً في العمل الاتحادي، أسهم من خلالها في تأسيس منظومة ضريبية ريادية من خلال إدارته للهيئة الاتحادية الضرائب منذ تأسيسها، نثمّن جهوده وإخلاصه للوطن ونتمنى له التوفيق في مرحلةٍ جديدةٍ من حياته".

وتابع سموه: "ونتمنى التوفيق للأخ عبدالعزيز الملا في مهامه الجديدة مديراً عاماً للهيئة ، لديه مسؤولية كبيرة في ترسيخ ريادة المنظومة الضريبية في الإمارات وضمان تفوّقها".

وختم سموه قائلا: "مسيرة الإنجازات مستمرة في الإمارات برؤى قادتها وعبر تمكين كفاءاتها من أبناء الوطن في كافة المجالات، ويبقى الوفاء والامتنان لكل من أعطى وأخلص واجتهد وصان الأمانة".