حمدان بن محمد ينعى المصور راميش شوكلا: "وثق بعدسته مسيرة دولة الإمارات"

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المصور راميش شوكلا الذي وثق بعدسته مسيرة دولة الإمارات وبداياتها الأولى.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نتقدم بخالص العزاء لذوي وأصدقاء راميش شوكلا، الذي وثق بعدسته مسيرة دولة الإمارات والبدايات الأولى ليحفظ لنا وللأجيال المقبلة لحظات مفصلية في تاريخ وطننا الغالي وذاكرته البصرية ... شوكلا من المخلصين الأوفياء ممن عشقوا تراب الإمارات، وأحبوا أهلها في رحلة عطاء استمرّت لستة عقود."