مستشفى آدم فيتال يتعاون مع سيمنز هيلثينيرز لبناء بنية تحتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمرافقه الطبية الجديدة في دبي

أعلن مستشفى آدم فيتال عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز هيلثينيرز، بالتعاون مع شركة مودرن فارماسوتيكال ذ.م.م. وتُشكل هذه المذكرة بداية شراكة استراتيجية لدعم تطوير بنية تحتية تشخيصية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع مرافق مستشفى آدم فيتال الطبية الجديدة في دبي.

تم توقيع مذكرة التفاهم خلال معرض الصحة العالمي في مدينة إكسبو دبي، بحضور كبار المسؤولين من مستشفى آدم فيتال، وشركة سيمنز هيلثينيرز، وشركة مودرن فارماسوتيكال. ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً بالابتكار التكنولوجي، والتميز السريري، وتقديم رعاية صحية تتمحور حول المريض، حيث تضطلع مودرن فارماسوتيكال بدور محوري في نشر وتطبيق ودعم تقنيات التشخيص المتقدمة لسيمنز هيلثينيرز على المستوى المحلي.

في إطار المرحلة الأولى من هذا التعاون المشترك، سيقوم مستشفى آدم فيتال بتطبيق أحدث منصة تصوير بالرنين المغناطيسي من سيمنز هيلثينيرز، وهي منصة "ماجنيتوم فلو نيو" MAGNETOM Flow.Neo، لتكون حجر الزاوية في منظومة التشخيص الخاصة به لمراكزه الطبية متعددة التخصصات القادمة. صُممت هذه المنصة لدعم سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة متميزة للمرضى.

تصريحاً على هذه المناسبة، قال محمد عمر ناصر، الرئيس التنفيذي لمستشفى آدم فيتال "تُمثل هذه الشراكة علامة استراتيجية فارقة لمستشفى آدم فيتال، حيث أننا نقوم بتوسيع خدماتنا التي نقدمها ونبني مرافق طبية متطورة في دبي."

وأضاف: "إنّ التعاون مع شركة سيمنز هيلثينيرز، بدعم من الحضور المحلي القوي لشركة إم بي سي وخبرتها الواسعة، يُتيح لنا الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية وضمان تطبيقها بسلاسة، بينما نعزز قدراتنا التشخيصية المتقدمة عبر شبكتنا المتنامية".

والجدير بالذكر أن هذه الشراكة تنسجم بشكل كبير مع رؤية مستشفى آدم فيتال الأوسع لبناء مرافق طبية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتمحور حول المريض، وذلك في إطار توسعها المستمر في دبي. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يستعد فيه مستشفى آدم فيتال لافتتاح مركزه الطبي الجديد متعدد التخصصات في منطقة الخوانيج بدبي. كما يعزز هذا التعاون مكانة مستشفى آدم فيتال كمزود رائد للرعاية الصحية، ملتزم بالابتكار التكنولوجي والتميز السريري وتقديم رعاية صحية مستدامة.