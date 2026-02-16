مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة عبدالمجيد صديقي

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة عبدالمجيد أحمد قاسم صديقي، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.