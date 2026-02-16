معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب يربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل

عقدت اللجنة المنظمة لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لقاءً مشتركاً في مركز «ثرا» لريادة الأعمال بغرفة عجمان، لبحث استعدادات تنظيم النسخة الـ13 المقررة في شهر أبريل المقبل، بمشاركة جامعات محلية ودولية.

وناقش اللقاء، الذي ترأسه مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان رئيس اللجنة المنظمة، عبدالله عبدالمحسن النعيمي، ونائب رئيس اللجنة، مريم النعيمي، بحضور مسؤولي الوزارة ومكتب شؤون التعليم الخاص وممثلي الجامعات، محاور تطوير الفعاليات وتطويع ورش العمل لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المتوافقة مع متطلبات سوق العمل.

وأكد النعيمي أن المعرض يمثل منصة مستدامة تتيح التواصل المباشر بين الجامعات والطلبة وأولياء الأمور، لتقديم الاستشارات الأكاديمية، والتعريف بمتطلبات القبول والمنح الدراسية، وتسهيل اختيار التخصصات المناسبة.

وشدّد المجتمعون على دور النسخة الحالية في دعم مستهدفات «عام الأسرة 2026»، عبر تمكين أولياء الأمور من المشاركة الفاعلة في القرارات التعليمية لأبنائهم، كما تم التأكيد على أهمية دور اللجنة المنظمة في بناء الشراكات، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الجامعات لمواكبة التطوّرات المتسارعة في قطاع التعليم العالي.