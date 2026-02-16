«طرق دبي» تدرس تنفيذ مشروع «ترام بلا سكة» في 8 مواقع

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تعتزم التوسّع في المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة، خلال العامين الجاري والمقبل، من خلال تنفيذ ستة مسارات بطول 13 كيلومتراً، ليرتفع إجمالي طول المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة إلى 20 كيلومتراً.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، إن المسارات الجديدة ستسهم في زيادة عدد الركاب بنسبة 10%، وتحسين معدل وصول الحافلات بنسبة 42%، وتقليل زمن رحلة الحافلات بنسبة 41%.

وأفاد بأن الهيئة تدرس تنفيذ مشروع «ترام بلا سكة»، في ثمانية مواقع في دبي، وهو نظام متطوّر ذاتي القيادة وصديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية، ويستخدم سكة افتراضية، تعمل بنظام التتبّع بالكاميرات لخطوط الطلاء على المسار، ويمتاز بانخفاض الكلفة، كما أن مدة تنفيذه أقل، مقارنة بمشاريع الترام التقليدية، لافتاً إلى مواصلة العمل على تطوير منظومة نقل جماعي ذكية ومستدامة ومتكاملة، من خلال التوسُّع في شبكات المترو والترام والحافلات، وتعزيز كفاءة وسائل النقل البحري، ودعم حلول التنقّل المشترك، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات، وتصميم رحلة تجربة المتعامل، بما ينسجم مع تطلعات دبي المستقبلية مدينةً عالميةً رائدةً، ويعزز مكانتها ضمن أفضل المدن للعيش والعمل والزيارة.

وأضاف: «هدفنا الاستراتيجي يتمثل في ترسيخ النقل الجماعي، باعتباره الخيار الأول للتنقّل في دبي، من خلال الارتقاء المستمر بجودة الخدمات، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية، وتعزيز التكامل بين الوسائل، وتحسين خدمة المستخدم، وتوفير منظومة نقل مرنة وآمنة ومستدامة».

وأعلنت الهيئة أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقّل المشترك في دبي - التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري (العبرات والفيري والتاكسي المائي)، والتنقّل المشترك (مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب)، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز) - بلغ 802.1 مليون راكب عام 2025، مقارنة بنحو 747.1 مليون راكب عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 7.4%.

وبلغ المتوسط اليومي لعدد الركاب نحو مليونين و200 ألف راكب، مقارنة بنحو مليوني راكب عام 2024، بينما بلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر، الليموزين (لا تحتسب ضمن عدد ركاب النقل الجماعي) 23.6 مليون راكب، مقارنةً بنحو 19.2 مليون راكب في عام 2024.

وأكد الطاير أن النمو التصاعدي والمستدام في أعداد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، والتنقّل المشترك في إمارة دبي، العام الماضي مقارنة بعام 2024، يؤكد نجاح الرؤية الاستراتيجية التي انتهجتها الهيئة في بناء منظومة نقل متكاملة، تشكّل ركيزة أساسية لجودة الحياة، والتنمية الاقتصادية في الإمارة.

ويُعد مترو دبي العمود الفقري لنظام المواصلات العامة في الإمارة، حيث استحوذ على النسبة الكبرى من عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، والتنقّل المشترك، ومركبات الأجرة عام 2025، بواقع 37%، بينما بلغت حصة مركبات الأجرة 26%، مقارنةً بنحو 27% عام 2024، مسجّلة تراجعاً للعام الثالث على التوالي، وهو مؤشر جيد على تحوّل الركاب نحو استخدام وسائل النقل الجماعي، وبلغت حصة حافلات المواصلات العامة 25%، وسجّلت وسائل التنقّل المشترك ارتفاعاً مستمراً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 6.2% عام 2023، إلى 7.5% عام 2024، لتصل إلى 9% عام 2025، وحافظت وسائل النقل البحري، وترام دبي، على حصصها بواقع نحو 2% لوسائل النقل البحري، و1% لترام دبي.

وبلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر 294.7 مليون راكب العام الماضي، ونقلت حافلات المواصلات العامة 197.2 مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري، التي تشمل العبرات والتاكسي المائي وفيري دبي، العام الماضي، 18.4 مليون راكب، ونقل ترام دبي 9.9 ملايين راكب، أما وسائل التنقّل المشترك - التي تشمل مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب - فنقلت 72.9 مليون راكب، بينما نقلت مركبات الأجرة في دبي، العام الماضي، 209 ملايين راكب، وبلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر (الليموزين) نحو 23.6 مليون راكب.

• 2.2 مليون راكب يومياً يستخدمون المترو والترام والحافلات والعبرات و«الفيري» والتاكسي المائي ومركبات الأجرة.

• %7.4 نسبة الزيادة في عدد الركاب خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2024.