طقس مغبر.. وأمطار محتملة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر نهاراً، مثيرة الغبار والأتربة على اليابسة.

وتكون الرياح شمالية غربية من 10 إلى 25 كم تصل إلى 50 كم/س، فيما يكون الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب، ويصبح متوسط الموج صباح غد، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:11، والمد الثاني عند 02:17، والجزر الأول عند الساعة 19:34، والجزر الثاني عند الساعة 06:47.

ويصبح بحر عمان مضطرباً صباحاً، ومتوسطاً إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:43، والمد الثاني عند الساعة 22:07 والجزر الأول عند الساعة 15:22، والمد الثاني عند الساعة 04:10.