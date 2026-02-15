رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم - خلال اتصال هاتفي - علاقات التعاون وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما، مؤكدين حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الإماراتية التركية والبناء على ما تحقق من تطور ونماء في مساراتها خاصة شراكاتهما التنموية.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.