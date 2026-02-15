بث مباشر.. حفل تتويج أبرز «صناع الأمل» في الوطن العربي

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشهد مدينة دبي اليوم تتويج أبرز صناع الأمل في الوطن العربي، وذلك خلال الحفل الختامي للدورة السادسة من مبادرة «صناع الأمل»، الذي يجري في «كوكا كولا أرينا».

وتمنح «صناع الأمل»، المبادرة العربية الأكبر من نوعها المخصصة للاحتفاء بأصحاب العطاء في الوطن العربي، صانع الأمل الرابح مكافأة مالية بقيمة مليون درهم، تقديراً لمساهماته الإنسانية، وتشجيعاً له على تطوير برامجه لمساعدة الآخرين وخدمة مجتمعه.

وأكملت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، التي تنظم مبادرة «صناع الأمل»، استعداداتها للإعلان عن أوائل الدورة السادسة التي استقبلت أكثر من 15 ألفاً و800 طلب ترشيح، حيث يحظى الحفل الختامي بتغطية واسعة من مختلف وسائل الإعلام في دولة الإمارات والمنطقة العربية، إضافة إلى إمكانية متابعته عبر منصات التواصل الاجتماعي لمبادرة «صناع الأمل».

ويتابع الحضور في «كوكا كولا أرينا» بدبي، قبل تتويج صانع الأمل الأول في الوطن العربي، قصصاً إنسانية ملهمة لنخبة من فرسان العطاء الذين سخروا جهودهم ومواردهم لخدمة مجتمعاتهم، وذلك بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، وشخصيات من مجتمع دولة الإمارات متميزة في العمل الخيري والإنساني.

ويمرّ المرشحون لمبادرة صناع الأمل عبر تصفيات عدة قبل بلوغ التصفيات النهائية في دبي، يخضع خلالها أوائل صناع الأمل، لتقييم شامل، كما تتم متابعة مشاريعهم ومبادراتهم ودراستها بالوثائق والمستندات، قبل الإعلان عن الفائز بلقب «صانع الأمل».

وتعمل لجنة تحكيم مبادرة صناع الأمل، التي تضم نخبة من أصحاب التخصصات والكفاءات، على تقييم كل ترشيح بحسب معايير محددة تشمل موضوع المبادرة والتحديات المرتبطة بها، ودورها في صنع تغيير حقيقي وملموس، وقابليتها للوصول إلى الشريحة المستهدفة.

كما تختار لجنة التحكيم المرشحين إلى المرحلة النهائية، بناءً على التأثير المتميز الذي حققه أصحاب هذه المبادرات في مجتمعاتهم، وهو تأثير مدعوم بالوقائع والأدلة والأرقام، بحيث تنجح المبادرة المتأهلة في التصدي لمشكلة بعينها وإيجاد حلول مبتكرة لها، وتطويع الموارد المتاحة لديهم لتحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على التواصل مع مكونات المجتمع المحلي، أفراداً ومؤسسات، لإشراكهم ضمن مسعى يقوم على تشجيع ثقافة التطوع والتعاضد المجتمعي.