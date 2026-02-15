«أوقاف دبي» تطلق «قوافل الخير 4» بقيمة 16 مليون درهم

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، النسخة الرابعة من حملتها الرمضانية "قوافل الخير 4"، تحت شعار "تكافلٌ يعزز استقرار الأسرة"، بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون درهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ مبادرات إنسانية تصل بعطائها إلى الأسر المتعففة تجسيدا لقيم العطاء والتراحم خلال شهر رمضان المبارك، وبما ينسجم مع توجهات عام الأسرة.

وتهدف الحملة إلى دعم 20 ألف أسرة من الفئات المستحقة، عبر حزمة من المبادرات الإنسانية التي تسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز استقرارهم المعيشي، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم خلال الشهر الفضيل.

وتنفذ "أوقاف دبي" الحملة بالتعاون مع 16 جهة مختلفة من مؤسسات حكومية وإنسانية وصحية ومجتمعية، في نموذج يعكس تكامل الأدوار وتضافر الجهود لخدمة المجتمع وتعظيم الأثر الإنساني المستدام.

وتتضمن حملة "قوافل الخير 4" نحو 30 مبادرة إنسانية وخيرية بالتعاون مع جهات حكومية وإنسانية وصحية ومجتمعية، حيث تشمل علاج المرضى المعسرين، ودعم تعليم الطلبة غير القادرين، ومساندة الأيتام والأرامل، وتمكين الأسر المستحقة، إضافة إلى توزيع المير الرمضاني، ودعم وسداد ديون المتعثرين ماليًا، وتقديم الجوائز لحفظة القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل، بما يعكس شمولية الحملة وتكامل جهود الشركاء في تعزيز استقرار الأسر وترسيخ قيم التكافل المجتمعي.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن حملة "قوافل الخير 4" تجسد التزام المؤسسة بتعزيز دور الوقف في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الحملة هذا العام تأتي متزامنة مع عام الأسرة، ما يعكس حرص المؤسسة على دعم استقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس تماسكه.

وقال المطوع، نؤمن في "أوقاف دبي" بأن التكافل المجتمعي مسؤولية مشتركة، وأن توجيه عوائد الأوقاف نحو المبادرات التعليمية والصحية والاجتماعية يسهم في إحداث أثر حقيقي ومستدام في حياة الأسر المستحقة، وتأتي قوافل الخير هذا العام بشراكات استراتيجية فاعلة تعزز قدرتنا على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وترسخ قيم العطاء والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن المؤسسة مستمرة في تطوير مبادراتها الوقفية والإنسانية بما يواكب أولويات المجتمع وتلبية احتياجاته، ويعزز ثقافة الوقف كأداة تنموية مستدامة تدعم مسيرة الخير والعطاء.