الشارقة.. بدء استبدال لوحات المركبات القديمة بالتصميم الجديد

أعلنت شرطة الشارقة، ممثلة في إدارة ترخيص المركبات، بدء تنفيذ إجراءات استبدال لوحات المركبات القديمة بالتصميم الجديد، اعتباراً من غدٍ الاثنين، وذلك في المواقع المعتمدة بالإمارة.

وأوضحت شرطة الشارقة، عبر منصة إكس، أن عملية الاستبدال ستكون في قرية التسجيل – الشارقة، ونادي الشارقة للسيارات القديمة – الشارقة، وقرية التسجيل – خورفكان، وفق الإجراءات المنظمة والمعتمدة.