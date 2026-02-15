وفد «الأعمال الخيرية العالمية» يزور تشاد لتنفيذ 80 مشروعاً

وصل وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية إلى جمهورية تشاد، في زيارة ميدانية لتنفيذ 80 مشروعاً خيرياً وتنموياً تستهدف القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن خطط الهيئة التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، إن المشاريع التي يشرف الوفد على تنفيذها، تتضمن بناء المساجد، وحفر الآبار، وبناء مراكز تحفيظ القرآن الكريم، بجانب تنفيذ مشاريع رمضانية متعددة.