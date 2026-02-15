اعتماد معايير فحص لتمديد عمر «درّاجات التوصيل» التشغيلي بدبي

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي معايير فحص لتمديد العمر التشغيلي لدرّاجات توصيل الطلبات، تتيح خدمة تجديد تسجيل الدرّاجة لمزاولة نشاط التوصيل لمدة عام إضافي، في خطوة تجسد حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى معايير السلامة المطبقة في هذا النشاط، ودعم استدامة نمو قطاع توصيل الطلبات.

وسَتُطبّقُ معايير الفحص الفني الشاملة لدراجات توصيل الطلبات المطورة وفق أفضل الممارسات العالمية والمطبقة في هذا المجال، بصورة «اختيارية» في مراكز الفحص وعبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ضمن خدمة «تمديد العمر الافتراضي لدراجات التوصيل»، وذلك وفق آلية واضحة تضمن سلامتها ومواءمتها لمتطلبات النشاط قبل تجديد تسجيلها للعام الخامس.

وأكد مدير إدارة أنشطة النقل التجارية في الهيئة خالد محمد صالح، أن مبادرة الفحص الفني، التي تم تطويرها لقطاع التوصيل تسهم في دعم نمو القطاع ورفع مستوى الجودة والخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأضاف أن المبادرة تسهم في حوكمة هذا النشاط وتعزيز نموه واستدامته لما له من دور حيوي في اقتصاد الإمارة، لافتاً إلى أن قطاع التوصيل شهد نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعكس أهمية تطبيق معايير دقيقة تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

ويمكن لشركات توصيل الطلبات، التي تستخدم الدرّاجات النارية في دبي الاستفادة من الخدمة، لتمديد عمر دراجات التوصيل الخاصة بها، من خلال خطوات سهلة وسريعة عبر الدخول إلى موقع الهيئة وتسجيل الدخول من حساب الشركة واختيار الخدمة مع تحديد الدراجات، التي وصلت الحد الأقصى للعمر الافتراضي، ومن ثم استكمال إجراءات خدمة الفحص الفني في المراكز المخصصة للفحص.