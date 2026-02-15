«إسلامية دبي» تُعلن الفائزين في تحدي «مؤذن الفريج»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن أسماء الأطفال الـ20 الفائزين في تحدي «مؤذن الفريج».

وشهد التحدي مشاركة واسعة من الأطفال، الذين خضعوا لبرنامج تأهيلي مبسّط شمل أساسيات الأذان، وضبط المخارج، وتحسين الأداء الصوتي، بإشراف مختصين، تمهيداً لتوزيع الفائزين على عدد من مساجد الأحياء، لإتاحة الفرصة لهم لرفع الأذان في رمضان، بما يعزّز ثقتهم بأنفسهم ويكسبهم تجربة إيمانية راسخة.

وأكد مدير عام الدائرة أحمد درويش المهيري، أن النتائج المحققة في تحدي «مؤذن الفريج» تجسّد توجه الدائرة الاستراتيجي في تعزيز الارتباط بالمساجد من خلال الاستثمار المبكر في النشء، وترسيخ مكانة الشعائر في حياة الأطفال ضمن تجربة إيمانية متكاملة.

وأوضح أن المبادرة تجاوزت إطار المنافسة، لتتحول إلى مسار تربوي وتأهيلي منظم أسهم في اكتشاف المواهب وصقلها، ومنح الأطفال فرصة عملية لأداء شعيرة الأذان، لإعداد جيل واثق بهويته الدينية، وقادر على حمل القيم والشعائر بروح واعية ومسؤولة.

وأظهرت نتائج التحدي فوز كل من: محمد يوسف محمد عباس، خليفة يوسف خلفان المدحاني، راشد خالد المر بن حلوه الكتبي، أحمد محمد شريف عبدالغفار الخوري، حارب محمد يوسف الفارسي، عبدالرحمن خالد إسماعيل محمد مصبح، حمدان عارف الشحي، راشد سعيد خلفان المدحاني، سعيد خالد عبيد خادم محمد، حمدان محمد حسن بلال، محمد خالد الفلاسي، عبدالعزيز محبوب علي محبوب الفلاسي، هزاع بدر سعيد النقبي، سعود أبوبكر سعد، عبدالرحمن محمد علي الحفيتي، حمدان فهد محمد بالشالات، عبدالملك محمد حسن ميراك، عبدالله الوليد أحمد عبدالله الهاجري، صقر عمر عبدالواحد الحسام، ومايد بخيت آل غانم المهيري.