5 مؤشرات أداء للتوسع في تشغيل «التاكسي الجوي» بدبي

ربطت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التوسع في تشغيل خدمة «التاكسي الجوي» بنتائج مؤشرات أداء تشغيلية محددة، تشمل السلامة والجاهزية، وانتظام الرحلات ورضا المتعاملين وكفاءة التكامل مع منظومة النقل، وذلك ضمن استعداداتها لإطلاق التشغيل التجاري للخدمة قبل نهاية العام الجاري، في إطار نموذج تشغيل مرحلي يحدد وتيرة التوسع بناءً على النتائج الفعلية للأداء.

وأكدت الهيئة أن المرحلة الأولى ستبدأ بنطاق محدود، من حيث عدد الرحلات اليومية وساعات التشغيل والطاقة الاستيعابية، بهدف اختبار الجاهزية التشغيلية وضمان استقرار الخدمة قبل زيادة السعة وعدد المسارات، مشيرة إلى أن نتائج القياس الميداني ستشكل الأساس لاعتماد أي توسع لاحق.

وأوضحت أن التشغيل التجاري يخضع لاستكمال متطلبات تنظيمية وفنية وتشغيلية شاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن الخدمة ستبدأ بأربع محطات، تشمل مطار دبي الدولي، ودبي مارينا، ووسط مدينة دبي «داون تاون دبي»، ونخلة جميرا، نظراً لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية والسياحية وارتفاع الطلب المتوقع عليها.

وتابعت أن الشركة المشغلة أجرت أول رحلة تجريبية للطائرة الكهربائية بالكامل في يونيو 2025، في خطوة دعمت جاهزية المنظومة، ومهّدت لانطلاق التشغيل التجاري.

وكشفت أن «تاكسي جوبي الجوي» يتميز بقدرته على الإقلاع والهبوط العمودي، بمدى طيران يصل إلى 160 كيلومتراً، وسرعة تصل إلى 320 كيلومتراً في الساعة، وهو كهربائي بالكامل ومن دون انبعاثات تشغيلية وبمستويات ضوضاء منخفضة، ما يجعله ملائماً للبيئة الحضرية.

كما أكدت أن الخدمة صُممت لتكون جزءاً متكاملاً من منظومة التنقل، من خلال ربط مواقع الإقلاع والهبوط بمحطات المترو وتوفير الاتصال بمركبات الأجرة ووسائل النقل الجماعي، بما يتيح للمتعاملين إتمام رحلاتهم ضمن مسار واحد متصل.

وأضافت أن الحجز واستخدام الخدمة سيتم عبر منصات رقمية ذكية تتيح الحجز المسبق والدفع الإلكتروني وتوفير إرشادات الرحلة، مع الربط التدريجي بتطبيقات الهيئة، دعماً لتجربة مستخدم سلسة ومتكاملة.

وذكرت أن النموذج التشغيلي المرحلي يهدف إلى تقديم خدمة تنقل جوي حضري متكاملة وفعّالة، تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسخ مكانة دبي بين أوائل مدن العالم في تطبيق حلول النقل المستقبلية.

وكانت الهيئة قد وقّعت مطلع عام 2024، اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي، مع الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، وهيئة دبي للطيران المدني، وشركة سكاي بورتس إنفراستركتشر البريطانية (Skyports Infrastructure) الرائدة في تطوير البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم، وشركة جوبي أفييشن (Joby Aviation) المتخصصة في قطاع النقل الجوي المتقدم، لتصبح دبي أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي في المناطق الحضرية، من خلال شبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي.

وبذلك تمضي دبي بثبات نحو التشغيل التجاري لخدمة التاكسي الجوي لترسيخ مكانتها مدينة للمستقبل، ومركزاً عالمياً لحلول التنقل الحضري المبتكر والمستدام، يجمع بين كفاءة البنية التحتية وجودة الحياة العالية.

ومن شأن «التاكسي الجوي» أن يسهم في تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة في إمارة دبي، ووسائل التنقل الفردية مثل السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية، وتسهيل التنقل متعدد الوسائط، وتعزيز الربط عبر المدينة، وتوفير رحلة سلسة للركاب.

• نتائج القياس الميداني ستشكل الأساس لاعتماد أي توسع لاحق.

• الحجز لاستخدام «التاكسي الجوي» عبر منصات رقمية ذكية تتيح الحجز المسبق والدفع الإلكتروني.