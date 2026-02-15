تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2026 ينطلق في دبي اليوم

تنطلق، اليوم، في المدينة التدريبية بالروية في دبي، منافسات تحدي الإمارات لفِرَق الإنقاذ 2026، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ويستمر التحدي الذي تنظمه شرطة دبي، بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ (WRO) على مدار يومين، بمشاركة 15 فريقاً، تتنافس في سيناريوهات تُحاكي الحوادث الواقعية، وصولاً إلى تحقيق أفضل المعايير والممارسات العالمية ومؤشرات الاستجابة للطوارئ.

وأكد مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، أن منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2026، يأتي في إطار حرص القيادة العامة على تطوير منظومة الاستجابة للطوارئ وفق أعلى المعايير العالمية، وتعزيز جاهزية الفرق الميدانية للتعامل مع مختلف أنواع الحوادث بكفاءة واحترافية، مشيراً إلى أن هذه المنافسات منصة مهنية متقدمة لتبادل الخبرات الدولية، والاطلاع على أحدث التقنيات وأساليب الإنقاذ الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير الأداء التشغيلي.

من جانبه، قال مدير إدارة البحث والإنقاذ المدير العام للتحدي، العقيد خالد الحمادي، إن الفرق المشاركة تتنافس في تحديين رئيسين، يختص الأول بحوادث الطرق بنوعيها المعقدة والقياسية بمشاركة ثمانية فرق، والثاني يختص بحوادث الصدمات (التروما) بمشاركة سبعة فرق للمسعفين الطبيين، وسيتم في النهاية اختيار الفرق الثلاثة الأولى الفائزة في حوادث الطرق، والفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في حوادث الصدمات.