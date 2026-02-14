طقس الإمارات غداً صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساءً وتكون قوية أحياناً على البحر ليلاً، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يصبح مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والمد الثاني عند الساعة 01:57 والجزر الأول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 06:07.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط يضطرب آخر الليل، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:57 والمد الثاني عند الساعة 21:41 و الجزر الأول عند الساعة 14:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 17 80 35

دبي 32 19 80 20

الشارقة 31 15 80 30

عجمان 30 19 75 30

أم القيوين 30 15 75 30

رأس الخيمة 32 14 75 30

الفجيرة 28 20 80 40

العـين 32 18 80 20

ليوا 34 16 85 20

الرويس 32 17 85 35

السلع 34 16 80 35

دلـمـا 30 20 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 26 19 80 35

أبو موسى 26 19 80 35