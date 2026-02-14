عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية والأوضاع الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

كما بحث الوزيران مجمل التطورات الإقليمية، لاسيما الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية دعم المساعي الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار لمصلحة شعوبها.

وناقش سموه مع الدكتور بدر عبدالعاطي أهمية تنفيذ كافة مراحل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والعمل من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في قطاع غزة.