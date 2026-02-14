«الفجيرة الخيرية» تشارك في سفينة «أم الإمارات» بـ 645 طناً مواد غذائية

أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية، بالتعاون مع مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، المشاركة في سفينة «أم الإمارات» المتجهة إلى ميناء العريش، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد بن محمد الرقباني، إن إسهام الجمعية يتضمن إرسال 645 طناً من المواد الغذائية الأساسية، بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة في قطاع غزة، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بما يحمله من معانٍ إنسانية وإيمانية، تعزز قيم التكافل والعطاء.

وأكد أن المشاركة تأتي تجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنساني، وامتداداً لرسالتها الوطنية في دعم المتضررين حول العالم، وحرصاً من الجمعية على إيصال المساعدات في الوقت المناسب، لضمان تخفيف المعاناة، وتوفير الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الفضيل.

وتحمل سفينة «أم الإمارات» مساعدات غذائية وإغاثية متنوعة، ضمن سلسلة المبادرات الإنسانية التي تنفذها الدولة في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، بهدف الاستجابة السريعة للاحتياجات الملحّة في قطاع غزة، والتخفيف من الأعباء الإنسانية عن الأسر المتضررة.