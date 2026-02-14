حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة عبدالمجيد صديقي

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة عبدالمجيد أحمد قاسم صديقي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.