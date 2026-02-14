«دبي للصحافة» يعلن جامعة الإمارات شريكاً لقمة الإعلام العربي 2026

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي، المقرر عقدها برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل المقبلين في مركز دبي التجاري العالمي، عن شراكة استراتيجية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لتكون شريكاً أكاديمياً للقمة في دورتها المقبلة، وذلك بالتزامن مع احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاماً على تأسيسها.

وتعزز الشراكة حضور البعد الأكاديمي والمعرفي ضمن أجندة القمة، من خلال إسهام جامعة الإمارات بخبراتها البحثية، ومشاركاتها العلمية، وإتاحة المجال لطلبتها وأكاديمييها للتفاعل مع أبرز القيادات الإعلامية وصنّاع القرار في المنطقة والعالم.

وأكد الرئيس الأعلى للجامعة، زكي أنور نسيبة، أن المشاركة في قمة الإعلام العربي 2026 تمثل امتداداً طبيعياً لدور الجامعة الوطني والمعرفي، وانعكاساً لالتزامها المستمر بالإسهام في تطوير الإعلام العربي وتعزيز مكانته قوة مؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي، ودعم مسارات التنمية الثقافية والفكرية والاجتماعية في المنطقة.

وأضاف: «نؤمن في جامعة الإمارات العربية المتحدة بأن العلاقة بين التعليم والإعلام علاقة تكامل استراتيجي، فالمؤسسات الأكاديمية لا تقتصر مهمتها على تخريج الطلبة، بل تمتد إلى إعداد قيادات فكرية ومهنية قادرة على التعامل مع التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي. وتمثل مشاركتنا في قمة الإعلام العربي فرصة لإبراز جهود الجامعة في تطوير البحث العلمي في مجالات الإعلام الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاتصال الجماهيري، وبناء القدرات الإعلامية للشباب، إلى جانب تسليط الضوء على النماذج الوطنية المتميزة التي أسهمت الجامعة في إعدادها، والتي باتت اليوم جزءاً فاعلاً في المشهد الإعلامي على المستويين المحلي والإقليمي».

بدورها، هنأت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، جامعة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها، مشيدةً بمسيرتها الوطنية الممتدة على مدى 50 عاماً في إعداد الكفاءات وبناء العقول، وترسيخ دعائم التعليم العالي في الدولة، مؤكدة أن الشراكة مع جامعة الإمارات كشريك أكاديمي لقمة الإعلام العربي تمثل إضافة نوعية تعزز البُعد المعرفي للقمة.

وقالت: «نبارك لجامعة الإمارات احتفالها باليوبيل الذهبي، وهي محطة وطنية مهمة نستحضر فيها إرثاً أكاديمياً عريقاً أسهم في تخريج أجيال من الكفاءات التي تقود اليوم مختلف القطاعات الحيوية في الدولة».

وأضافت أن «تزامن هذه المناسبة مع انضمام الجامعة شريكاً أكاديمياً لقمة الإعلام العربي يعكس عمق التكامل بين مؤسساتنا الوطنية، ويؤكد قناعتنا بأن مستقبل الإعلام لا ينفصل عن التعليم، ولا يمكن تطويره بمعزل عن البحث العلمي وبناء القدرات. ولاسيما أن المرحلة الحالية تتطلب جسوراً أقوى بين قاعات الدراسة ومتطلبات سوق العمل»، مشيرةً إلى أن التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام، خصوصاً في مجالات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، تفرض نموذجاً جديداً من الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الإعلامية.

