«الوطني للأرصاد» يحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب

حذر المركز الوطني للأرصاد من فرص تشكل الضباب وتدني الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية في الدولة، مع شدة اضطراب البحر، فيما توقع انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة الاثنين المقبل.

وذكر المركز في نشرته، أن طقس اليوم السبت، صحو بوجه عام، وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الأحد، مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء، وتكون قوية أحياناً، وتصل إلى 45 كيلومتراً/ الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتوقع المركز انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة الاثنين المقبل، ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً، وكذا صباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية السرعة على البحر غرباً نهاراً، مثيرة الغبار والأتربة على اليابسة، وسرعتها تصل إلى 45 كيلومتراً/ الساعة، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب، يصبح متوسط الموج صباح الثلاثاء في الخليج العربي، ومضطرباً صباحاً، ويصبح متوسط الموج إلى خفيف في بحر عمان.

وبالنسبة لطقس يوم الثلاثاء المقبل، ذكر المركز أنه صحو إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شمالاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.