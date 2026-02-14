حكومة عجمان تعمل عن بُعد أيام الجمعة في رمضان

أطلقت دائرة الموارد البشرية في عجمان مبادرة «رمضان عجمان مع الأسرة»، التي تقضي بتطبيق العمل عن بُعد أيام الجمعة في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك. وتنسجم المبادرة مع مستهدفات «عام الأسرة»، إذ تهدف إلى تعزيز التوازن بين الحياة الوظيفية والاجتماعية، ودعم جودة حياة الموظفين خلال الشهر الفضيل، بما يعزّز التواصل الأسري، ويرسّخ قيم الترابط والتلاحم المجتمعي.

ويجسّد القرار حرص سموه على توفير بيئة عمل مرنة تراعي خصوصية شهر رمضان، وتدعم رفاه الموظفين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية وجودة الأداء المؤسسي. وأصدرت الدائرة تعميماً إلى الجهات الحكومية في الإمارة حددت فيه ساعات الدوام الرسمي من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر، فيما يكون دوام يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، على أن يؤدّى العمل في هذا اليوم عن بُعد بنسبة 100%.