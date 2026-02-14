7409 حملات تفتيشية للتصدي لعروض رمضان الوهمية في الفجيرة

نفذت بلدية الفجيرة 7409 حملات تفتيشية ميدانية على منشآت غذائية وصحية، شملت الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخابز والمقاهي والسوق المركزي والمطابخ ومحال بيع الحلويات، وذلك ضمن خطة رقابية مكثفة استعداداً لشهر رمضان المبارك، لضمان استدامة الصحة العامة وسلامة الغذاء وعدم التلاعب بالأسعار، والتصدي للعروض الرمضانية الوهمية.

وأفاد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، أن الحملات استهدفت المنشآت التي تشهد إقبالاً متزايداً من المستهلكين خلال الشهر الفضيل، مع التركيز على التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة، وسلامة طرق التخزين والتحضير والعرض، وصلاحية المواد الغذائية، إضافة إلى التحقق من الإعلان الواضح عن الأسعار، وعدم زيادتها من دون مبرر، ومراجعة التخفيضات المعلنة، للتأكد من مصداقيتها.

وأشار إلى أن فرق التفتيش دققت في العروض الترويجية التي تحمل عبارات «خصومات كبرى» و«تخفيضات خاصة برمضان»، للتحقق من وجود تخفيض فعلي للأسعار، وعدم رفع السعر قبل الإعلان عن الخصم أو عرض تخفيضات شكلية توحي للمستهلك بميزة غير حقيقية، مؤكدة اتخاذ إجراءات فورية بحق أي منشأة يثبت تورطها في عروض مضللة.

وأظهرت نتائج الجولات التفتيشية تحقيق نسبة التزام بلغت 90% بالاشتراطات الصحية والأسعار المحددة، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت، والتزامهم بالمعايير المعتمدة، في وقت شددت فيه البلدية على استمرار الحملات الرقابية طول شهر رمضان، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات يتم رصدها.