عيسى كاظم رئيساً لمجلس إدارة «موانئ دبي العالمية»

اعتمد مجلس إدارة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تعيين عيسى كاظم، رئيساً لمجلس إدارة الشركة، ويوفراج نارايان، رئيساً تنفيذياً للمجموعة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الحوكمة والقيادة المؤسسية في الشركة.

ويشغل عيسى كاظم منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة «بورصة دبي»، ويتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في القطاعات المالية والاقتصادية، شغل خلالها مناصب قيادية في مصرف الإمارات المركزي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وسوق دبي المالي.

ويتمتع يوفراج نارايان بخبرة مهنية واسعة في مجالات الإدارة المالية والتمويل المؤسسي وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، حيث أسهم منذ انضمامه إلى «دي بي ورلد» عام 2004 في قيادة مبادرات استراتيجية وتحولية عدة دعمت توسع أعمال الشركة في 79 دولة، وتعزيز دورها مزوداً عالمياً متكاملاً لحلول سلاسل الإمداد.

وشغل نارايان منصب المدير المالي للمجموعة منذ عام 2005، وقاد خلال مسيرته عدداً من المبادرات التي أسهمت في ترسيخ متانة الأداء المالي ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يعزز تنافسية الشركة في الأسواق العالمية.

وأكد مجلس الإدارة أن التعيينات الجديدة تأتي في إطار دعم استراتيجية «دي بي ورلد» للنمو المستدام، وتعزيز دورها في دعم سلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ مكانة دبي محوراً رئيساً للتجارة والخدمات اللوجستية.