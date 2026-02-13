العمل عن بعد بنسبة 100% يوم الجمعة خلال رمضان في عجمان

بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أطلقت دائرة الموارد البشرية في عجمان مبادرة «رمضان عجمان مع الأسرة»، التي تقضي بتطبيق العمل عن بعد بنسبة 100% يوم الجمعة في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك.

وتنسجم المبادرة مع مستهدفات «عام الأسرة»، إذ تهدف إلى تعزيز التوازن بين الحياة الوظيفية والاجتماعية، ودعم جودة حياة الموظفين خلال الشهر الفضيل، بما يعزز التواصل الأسري، ويرسّخ قيم الترابط والتلاحم المجتمعي.