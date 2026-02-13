"الوطني للأرصاد" يحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب

حذر المركز الوطني للأرصاد من فرص تشكل الضباب وتدني الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الساحلية في الدولة، مع شدة اضطراب البحر فيما توقع انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة الإثنين المقبل.

وذكر المركز في نشرته إن طقس غدا السبت، صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً، ورطب ليلا وصباح الأحد، مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس الأحد المقبل صحوا إلى غائم جزئياً ً، ورطب ليلا مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء وتكون قوية أحيانا وتصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط ً.

وتوقع انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة الاثنين المقبل، ويكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً ، ورطب ليلا وكذا صباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة على البحر غرباً نهارا،ً مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، وسرعتها تصل إلى 45 كم/س، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب يصبح متوسط الموج صباح الثلاثاء في الخليج العربي ومضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وبالنسبة لطقس يوم الثلاثاء المقبل، ذكر المركز أنه صحو إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شمالاً ، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطب ليلا وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.