لتعزيز ريادة الأعمال لدى الأطفال.. إطلاق «تاجر الفريج الصغير» في الأحياء السكنية        

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتوسّع في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال لدى الأطفال، وقّعت كل من بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومؤسسة «فرجان دبي» اتفاقية تعاون لإطلاق مبادرة «تاجر الفريج الصغير» في الأحياء السكنية في إمارة دبي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد ثمّن جهود عائلة لوتاه على مبادرتها المجتمعية المميزة في فريج محيصنة لدعم التاجر الصغير، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز روح التقارب بين أبناء الفريج الواحد، حيث وجّه سموه بالتوسع في تنفيذ هذا النوع من المبادرات، نظراً لدورها في تعزيز ريادة الأعمال بين الأطفال الصغار وترسيخ قيم التعاون والتواصل المجتمعي، بما يجسد قيم إمارة دبي كمجتمع متماسك وعائلة واحدة.

وتهدف مبادرة «تاجر الفريج الصغير» إلى تمكين الأطفال من خوض تجارب عملية في عالم الأعمال، وتنمية مهاراتهم الريادية والإبداعية، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج لديهم، عبر توفير بيئة منظمة وآمنة تتيح لهم عرض منتجاتهم وإدارة مشاريعهم الصغيرة والتفاعل المباشر مع الجمهور.

وبموجب الاتفاقية، تتولى مؤسسة فرجان دبي تنظيم فعاليات مبادرة «تاجر الفريج الصغير» بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الأطفال.

وستتيح «فرجان دبي» لأصحاب المشاريع الصغار عرض منتجاتهم وأفكارهم التجارية أمام الجمهور خلال المهرجانات والفعاليات الوطنية التي تنظمها، إلى جانب الترويج لهذه المشاريع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تنطلق أولى فعاليات المبادرة، غداً وبعد غدٍ، في حديقة مشرف، لتتحول الحديقة إلى مساحة مجتمعية نابضة بالحياة، بمشاركة 33 مشروعاً يقدمها 62 طفلاً.

وتعمل بلدية دبي على توفير الحدائق والشواطئ والمرافق العامة المناسبة لاستضافة فعاليات مبادرة «تاجر الفريج الصغير»، إلى جانب تسهيل إجراءات تخصيص المساحات.

وتعمل الدائرة على توفير الرعايات المناسبة للمبادرة، بما يضمن تنفيذها بشكل احترافي وفعال، إلى جانب تطوير برامج تدريبية للأطفال على كيفية إنشاء المشاريع.

وأكد المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، أن إطلاق المبادرة يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في إعداد جيل مبتكر قادر على تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني.

بدوره، قال مدير عام بلدية دبي، مروان بن غليطة، إن مبادرة «تاجر الفريج الصغير» تمثل نموذجاً عملياً لتعزيز ثقافة الإنتاج والعمل لدى الأطفال، وإكسابهم مهارات ريادية مبكرة، والتفاعل مع بيئة الأعمال بشكل مباشر.