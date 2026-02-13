اليماحي: 5 سنوات لأي لاعب مع ناديه لا تعطيه الحق في المعاش

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، أن توفير معاش تقاعدي أو ضمان اجتماعي للاعبين المعتزلين، بهدف توفير الاستقرار المالي والمعيشي لهم بعد انتهاء مسيرتهم في الملاعب، يتطلب دراسة وافية مع الجهات المعنية في كيفية التطبيق الفعلي، مشيراً إلى أهمية عقد جلسة بين اتحاد الكرة ورابطة المحترفين مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في هذا الخصوص، تمهيداً لتطبيق القانون بطريقة مناسبة.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «مسألة إدخال اللاعب في المعاشات بعد الاعتزال، بحاجة إلى دراسة عملية الاستقطاع الشهري المقررة من جهة اللاعب، لأن عُمر اللاعب مع النادي يُعد قصيراً، والمعروف أن عملية التقاعد للمعاش في المؤسسات المختلفة تحكمها لوائح وضوابط وسنوات خدمة محددة للوصول إلى سن التقاعد».

واعتبر اليماحي أن «هناك جوانب متعلقة بهذا الأمر، خصوصاً في ما يخص عدد سنوات الخدمة ونسبة الاستقطاع الشهري، نظراً إلى أنه ليس معقولاً أن يشمل التقاعد لاعباً أكمل خمس سنوات مع النادي فقط»، وأضاف: «إدخال اللاعب في التقاعد بعد اعتزال اللعب يتطلب استقطاع مبلغ مالي محدد كل شهر، ولذلك فإن السؤال هو مَن الجهة التي ستدفع المبلغ المستقطع؟ ولا أعتقد أن اللاعب سيقبل بدفع مبلغ الاستقطاع الشهري من راتبه».