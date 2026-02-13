بنصّ القانون «المعاش التقاعدي حق مشروط للفنانين والرياضيين».. ومقترحات برلمانية تدعمهم بـ «أنظمة مرنة»

اعتبر قانونيون أن حصول الفنانين والرياضيين على المعاش التقاعدي حق مشروط بنصّ القانون، الذي صنّفهم ضمن أصحاب المهن الفردية الإبداعية الذين لهم حق الحصول على المعاش، طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، فيما اقترح برلمانيون تخصيص أنظمة مرنة لدعمهم تراعي تفاوت دخولهم وطبيعة العقود المؤقتة أو الموسمية التي يعملون بناءً عليها، مؤكدين ضرورة الاهتمام بهم من خلال تبني سياسات تكاملية، تضمن إطلاق أنظمة تقاعد مخصصة لهم، أو صناديق دعم، أو برامج رعاية.

فيما أكد لاعب كرة معتزل أن الحصول على المعاش التقاعدي أمر ضروري، لم ينتبه إليه كبار الرياضيين، مقترحاً خصم استقطاعات من اللاعبين خلال سنوات التعاقد مع الأندية المختلفة مقابل منحهم معاشاً بعد الاعتزال.