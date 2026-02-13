منصور بن زايد يستقبل السفير التركي لدى الدولة

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، في أبوظبي، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، لطف الله غوكتاش، وتبادل سموه والسفير التركي الأحاديث الودية، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.