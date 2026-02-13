إبحار سفينة «أم الإمارات» الإنسانية بـ 7300 طن مساعدات إلى غزة

أبحرت سفينة المساعدات الإنسانية «أم الإمارات» متجهة إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، ضمن منظومة العمل الإنساني الهادفة إلى التخفيف من معاناة المدنيين، وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وتشارك في تجهيز حمولة السفينة 16 مؤسسة خيرية وإنسانية من مختلف إمارات الدولة، بإجمالي حمولة تتجاوز 7300 طن من المساعدات المتنوعة، التي تشمل مواد غذائية ومواد إيواء ومستـلزمات طبية، بما يُسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات الأسر المتضررة في قطاع غزة.

وفي الجانب الطبي، تحمل السفينة مستلزمات وأجهزة طبية متنوعة تشمل أجهزة تنفّس، وطاولات وأسرّة طبية، وكراسي طبية، وأقنعة واقية، وأجهزة تنقية الهواء، دعماً للقطاع الصحي وتعزيزاً لقدرة المرافق الطبية على الاستجابة للاحتياجات العاجلة، في ظل الظروف الصحية الصعبة.

من جانب آخر، يواصل المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش استقبال الإصابات والحالات المرضية القادمة من قطاع غزة، إضافة إلى مرافقيهم، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

واستقبل المستشفى، خلال الساعات الـ24 الماضية، ست حالات مرضية وإصابات متفاوتة، إضافة إلى مرافقيهم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها إلى 22 حالة في أقل من أسبوع، بينما تؤكد الفِرَق الطبية جاهزية المستشفى التامة لاستقبال مزيد من الحالات، وتقديم الخدمات العلاجية وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة.

ويضم المستشفى الإماراتي العائم كوادر طبية وتمريضية متخصصة، إلى جانب توفير خدمات الأشعة والمختبرات والصيدلية، بما يسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة للحالات المحوّلة إليه، والتخفيف من معاناة المرضى ومرافقيهم، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.