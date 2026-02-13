رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية أوغندا، يوري موسيفيني، أمس، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم أولوياتهما التنموية المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما، كما هنّأ صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، يوري موسيفيني بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق في تحقيق تطلعات بلده وشعبه إلى التنمية والتقدّم والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوغندي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتهنئته، متمنياً للإمارات دوام التطور، مؤكداً حرصه على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الإماراتية الأوغندية.