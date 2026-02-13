ضاحي خلفان: الأسرة خط الدفاع الأول للحفاظ على استقرار المجتمع

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن تماسك الأسرة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وحماية الأبناء، تُعد ركائز استراتيجية لعمل الجمعية، باعتبارها خط الدفاع الأول للمحافظة على استقرار المجتمع وأمن أجياله.

وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية توعية ورعاية الأحداث في نادي ضباط شرطة دبي، أن دولة الإمارات تضع الأسرة على رأس أولوياتها الوطنية من خلال إعلان هذا العام «عاماً للأسرة»، مشيراً إلى أن هذا التوجّه يعكس رؤية راسخة بأن الأسرة المتماسكة تمثل أساس التنمية والاستقرار المجتمعي.

وقال إن الجمعية، منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود، تواصل العمل وفق هذا النهج الوطني، واضعة حماية الأبناء والوقاية عبر التوعية في صلب برامجها ومبادراتها، من خلال التدريب والتثقيف والإرشاد الأسري وإصدار المواد التوعوية المتخصصة، بما يعزز بناء بيئة داعمة لنشأة الأجيال.

وأعلن عن إطلاق «جائزة سعيد لوتاه للأسرة المثالية في تربية الأبناء»، تقديراً للأسر المتميزة وتحفيزاً للنماذج الإيجابية في المجتمع، موضحاً أن الجائزة تهدف إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية الأسرية وتعزيز دور الأسرة شريكاً رئيساً في حماية النشء وتنمية القيم والسلوكيات الإيجابية.